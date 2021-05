Impfnachweis wird ab sofort auch in der Apotheke ausgestellt

Ab sofort können sich bereits gegen Covid-19 geimpfte Menschen einen Nachweis ihrer Immunisierung in der Apotheke holen. Außerdem hat eine Umfrage ergeben, dass 67 Prozent der Apotheker auch Impfungen durchführen möchten.

Menschen, die bereits gegen COVID-19 geimpft sind, können sich ab sofort in den Apotheken einen Nachweis ihrer Immunisierung aus dem Elektronischen Impfpass ausdrucken lassen. Das Service steht jenen Versicherten zu, die auch zur Inanspruchnahme von Gratistests in Apotheken berechtigt sind, teilte die Apothekerkammer der APA mit. Eine von der Kammer in Auftrag gegebene Studie zeigt indes, dass 67 Prozent der Apothekerinnen und Apotheker Impfungen durchführen möchten.