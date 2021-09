Impfbus hält noch sechs Mal in St. Pölten

Der Corona-Impfbus hält bis Ende Oktober weitere sechs Mal in St. Pölten. Das nächste Mal parkt der Bus laut Magistrat bereits am Freitag von 13 bis 18 Uhr vor dem Rathaus.

Nach dem ersten Stopp am 21. August wird der Impfbus bis Ende Oktober sechs weitere Male in St. Pölten Halt machen. Es sei wichtig, dass all jene, die sich impfen lassen wollten, auch die Möglichkeit dazu hätten, betonte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). "Ein unterschwelliges Angebot ohne Voranmeldung ist daher die beste Ergänzung zu dem bisherigen und schafft Zugang zur Schutzimpfung ohne bürokratische oder sprachliche Barrieren."