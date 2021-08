Impfappell an alle Studierende in Österreich

Die Impfung ist laut Bildungsminister Faßmann der "zentrale Schlüssel" für einen möglichst normalen Studienbetrieb. Er ruft daher alle Studierenden auf, sich impfen zu lassen.

In den vergangenen drei Semestern haben in Österreich viele Studierende ihre Hochschulen kaum von innen gesehen. Um im Herbst wieder einen möglichst "normalen" Studienbetrieb zu ermöglichen, müssten sich vor Semesterbeginn so viele Studierende und Lehrende wie möglich gegen das Coronavirus impfen lassen, rufen Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) und die Rektoren der österreichischen Hochschulen in einem gemeinsamen Brief auf.