Impf-Termine für Wiener ab 75 Jahren und Hochrisikogruppe

Seit Samstag können Personen ab 75 Jahren einen Corona-Impftermin in Wien buchen. Hochrisikopatienten zwischen 60 und 74 Jahren können sich am Mittwoch einen Termin buchen.

In Wien sind am Samstag Personen ab 75 Jahren zur Terminbuchung für eine Corona-Impfung aufgerufen worden. Beim Impfservice vorgemerkte Bewohner erhielten einen Newsletter und eine SMS-Info, dass sie sich ab sofort für eine Immunisierung anmelden können. Außerdem wurden alle zuvor selbst registrierten Hochrisikopatienten zwischen 60 und 74 Jahren informiert, dass sie ab kommendem Mittwoch einen Impftermin buchen können. Insgesamt 77.500 Termine stehen ab April zur Verfügung.

57.500 Dosen Impfstoff wurden für die Personengruppe ab 75 Jahren (Jahrgang 1946 und älter) bereitgestellt, hieß es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gegenüber der APA. 20.000 Impftermine sind für Hochrisikopatienten der Jahrgänge 1947 bis 1961 reserviert. "Personen, die zwar in diese Alterskategorie fallen, aber keine HochrisikopatientInnen sind, sind von dieser Impfaktion ausgenommen", wurde in dem Newsletter betont.

Terminbuchungen online oder telefonisch möglich

Die Buchung kann auch für eine andere Person durchgeführt werden, die die jeweiligen Kriterien erfüllt. "Erkundigen Sie sich aktiv bei Ihren Angehörigen, Bekannten oder NachbarInnen, ob sie über diese Impfaktion informiert sind", heißt es in dem Newsletter. Personen aus den angeschriebenen Personengruppen sollen nur dann keinen Termin buchen, wenn sie bereits einen aufrechten Impftermin oder eine Impfung erhalten haben sowie, wenn sie in den vergangenen sechs bis acht Monaten an Covid-19 erkrankt waren.