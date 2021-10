Impf-Lotterie im Burgenland kurz vor Ziel

Das Burgenland nähert sich knapp einen Monat vor dem Ende der Impflotterie dem Ziel von 10.000 zusätzlichen Stichen.

Am Samstagvormittag fehlten laut Countdown des Landes noch 3.161 Corona-Impfungen, damit die Lotterie nach dem Landesfeiertag am 11. November auch tatsächlich über die Bühne geht. Seit dem Start der Aktion am 11. September wurden rund 6.800 zusätzliche Stiche verzeichnet.