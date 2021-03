Impf-Bestellvorgang in der EU: Selmayr kritisiert Schuldzuweisungen

Der EU-Kommissionsvertreter in Wien, Martin Selmayr, hat Schuldzuweisungen an die EU beim Impfstoff-Bestellvorgang kritisiert.

"Wenn etwas schief läuft in Europa, dann ist 'die EU' schuld - selbst wenn Regierungen nicht mit ihren eigenen Beamten gesprochen haben", schrieb Selmayr am Montag auf Twitter in Anspielung auf den Rückzug des zuständigen österreichischen Spitzenbeamten Clemens Martin Auer aus dem zuständigen EU-Lenkungsausschuss.

Kurz verlangt Gipfel zum Thema Impfstoff-Verteilung

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Freitag in Hinblick auf den EU-Lenkungsausschuss von einem "Basar" gesprochen und die Vermutung von Nebenabsprachen mit Pharmafirmen geäußert. Der Vorwurf von Nebenabsprachen und der Intransparenz war von der EU-Kommission und mehreren Regierungen umgehend zurückgewiesen worden. Kurz verlangte in einem gemeinsamen Brief mit fünf Amtskollegen überdies einen EU-Gipfel zum Thema Impfstoff-Verteilung. Damit alle EU-Staaten ihre Impfziele für das zweite Quartal erreichen, solle EU-Ratspräsident Charles Michel "so bald wie möglich" einen Gipfel abhalten.