So zufrieden sind die Österreicher mit ihrer Wohnsituation

Trotz steigender Wohnkosten sind die meisten Österreicher mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden, wie aus einer aktuellen Trendstudie von ImmoScout24.at hervorgeht.

Eigentümer mit Wohnsituation zufriedener als Mieter

Personen, die über eine Terrasse verfügen, vergeben durchschnittlich eine Bewertung von 1,5, während diejenigen, die einen Garten haben, eine Bewertung von 1,6 abgeben. Personen mit einem Balkon, einer Loggia oder einem Wintergarten sind im Durchschnitt zufrieden (Bewertung: 1,8). Markus Dejmek, der Österreich-Chef von ImmoScout24, kommentiert dies wie folgt: "Die Daten verdeutlichen die derzeitige Situation sehr klar. Wer sich den Wunsch des Eigenheims erfüllen konnte, hat einen wichtigen Meilenstein in der Lebensplanung erreicht und die Zufriedenheit mit der Wohnsituation ist hier gleichbleibend hoch, während Mieter:innen im Vergleich zu 2021 etwas weniger glücklich in ihrem Zuhause sind."

Über 50-Jährige mit Wohnsituation am zufriedensten

Zufriedenheit mit Wohnsituation wird auch von Wohnort beeinflusst

Der Wohnort spielt eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden, unabhängig vom Standort. Wiener:innen sind laut einer Umfrage am wenigsten zufrieden mit ihrer Wohnsituation (Note 2, 2021: 1,9). In Städten mit über 50.000 Einwohner:innen beträgt die Zufriedenheit ebenfalls 1,9. Personen, die in Gebieten mit weniger Einwohner:innen leben, geben eine Bewertung von 1,7. Im Vergleich der Bundesländer sind die Bewohner:innen des südlichen Landesteils (Steiermark und Kärnten) mit einer Bewertung von 1,6 am zufriedensten mit ihrer Wohnsituation.