Fast neun von zehn Österreicher sparen bewusst Energie im Haushalt

In Österreich sparen fast neun von zehn Einwohnern (88%) bewusst Energie im Haushalt. Laut der Umfrage wünschen sich sechs von zehn befragten Personen mehr Informationen zu Energie-Alternativen. Außerdem werden von der Politik Lösungsansätze zum Thema Energieeffizienz gewünscht, die im eigenen Zuhause angewandt werden können.

Das zeigt eine Umfrage für "ImmoScout24" unter 1.000 Österreicherinnen und Österreichern. Hausbesitzer und Menschen über 50 Jahren sparen am meisten. Nur zwölf Prozent setzen keine Maßnahmen zum Energiesparen im eigenen Zuhause. Besonders ausgeprägt ist das Sparverhalten in der Generation 50-Plus. 93 Prozent aus dieser Alterskategorie drosselt den Verbrauch, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es im Vergleich 84 Prozent. Mehr Maßnahmen als der Durchschnitt von 88 Prozent setzen auch Hausbesitzer (91 Prozent) und alle, die Immobilien über 130 Quadratmeter bewohnen (92 Prozent). Nach Bundesländern betrachtet sind die Oberösterreicher und Salzburger am sparsamsten (90 Prozent).