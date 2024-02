ImmoScout24-Umfrage: So wohnen die Österreicher alleine

Wer meint, dass Österreicher stets einwandfreies Verhalten zeigen, liegt falsch. Denn wenn wir uns unbeobachtet fühlen, werden manche Umgangsformen schnell vergessen und die Hemmungen abgebaut, so das Ergebnis einer ImmoScout24-Umfrage.

Das Schlafen an sich ist nicht etwas, wofür man sich schämen sollte - das längere Schlafen hingegen schon. Wenn niemand anwesend ist, fällt es jedoch nicht so sehr auf. Für fast die Hälfte der Befragten (48 Prozent) ist längeres Schlafen etwas, das sie tun, wenn sie alleine in ihren eigenen vier Wänden sind. Besonders schlafbedürftig scheinen die 30 bis 39-Jährigen zu sein, da es unter ihnen sogar 54 Prozent sind.