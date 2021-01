Immobilien-Preise: Wohnobjekte verteuerten sich weiter kräftig

Kein Ende der Teuerungen bei Immobilien in Sicht: Auch im dritten Quartal 2020 haben die Preise für Wohnimmobilien in Österreich kräftig angezogen - vor allem bei Einfamilienhäusern machte sich dieser Trend bemerkbar.

Einfamilienhäuser: In diesen Bundesländern am teuersten

Die stärksten Verteuerungen bei Einfamilienhäusern, gemessen an den durchschnittlichen Kaufpreisen, wurden in Tirol mit 30,4 Prozent registriert, gefolgt vom Burgenland mit 27,7 Prozent und Vorarlberg mit 25,8 Prozent. Am geringsten war das Plus in der Steiermark mit 9,2 Prozent sowie in Nieder- und Oberösterreich mit 10,4 bzw. 10,8 Prozent. Wien verzeichnete 18,0 Prozent Anstieg. Das teuerste Einfamilienhaus (19,8 Mio. Euro) wurde in Tirol veräußert.

Eigentumswohnungen: Teuerste in Wien verkauft

Eigentumswohnungen legten im Preis überwiegend zu - am stärksten in Niederösterreich mit 11,3 Prozent, dem Burgenland mit 9,7 Prozent, in Vorarlberg mit 8,3 Prozent sowie in Salzburg mit 7,9 Prozent. In drei Bundesländern sanken bei den verbücherten Transaktionen die Wohnungspreise - in Oberösterreich um 4,2 Prozent, in Wien um 1,0 Prozent und in Tirol um 0,7 Prozent. Die teuerste Wohnung (5,4 Mio. Euro) wechselte im dritten Quartal in Wien den Eigentümer.