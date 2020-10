"Corona-Preiseinbruch" bei Immobilien bleibt aus

Kein "Corona-Preiseinbruch" bei im Q2/2020 gekauften Wohnimmobilien. Häuser stiegen überall im Wert, Wohnungen wurden fast überall teurer. Nur in Wien blieben die Preise für Wohnungen stabil.

Häuserpreise überall, Wohnungen fast überall im Plus

Der Durchschnittspreis von Wohnimmobilien ist im Q2/2020 gegenüber Q2/2019 nahezu überall angestiegen. Häuser verzeichneten in ganz Österreich Preissteigerungen. Auch die durchschnittlich gezahlte Summe für Eigentumswohnungen lag in den meisten Bundesländern klar im Plus: Die stärkste Preissteigerung gab es hier im Burgenland (26,1 %). Dahinter folgen Wohnhäuser in Vorarlberg (19,8 %) und Salzburg (17,4 %). Einen Rückgang der durchschnittlichen Transaktions-Summe gab es lediglich bei Wohnungen in der Steiermark, Tirol und Wien. Dieser fiel aber klein bis minimal aus.