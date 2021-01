Immobilien: Wohnungen bei Investoren so beliebt wie nie

Während Büroimmobilien im letzten Jahr kaum gefragt waren, ist der Wohnsektor erstmals die transaktionsstärkste Asset-Klasse. Auch Handelsimmobilien kamen quasi zum Erliegen.

Wohnimmobilien stiegen, Büros stürzten ab

In Wien, dem wichtigsten Büromarkt in Österreich, lag die Vermietungsleistung im vierten Quartal mit rund 50.300 m2 um 43 Prozent unter dem Vorquartal, aber um 34 Prozent über dem vierten Quartal 2019, erklärte das Vienna Research Forum (VRF). Im Gesamtjahr 2020 lag das Volumen an solchen modernen Büroflächen, die ab 1990 errichtet oder generalsaniert wurden, in Wien bei 181.344 m2. "Das Schlussquartal stellte mehr als ein Viertel des Gesamtvolumens im Vorjahr und war damit überdurchschnittlich stark", hieß es zur APA. Den Gesamtbestand an modernen Büroflächen in Wien beziffert VRF mit aktuell 5,995 Millionen m2.