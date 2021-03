Es gibt immer mehr Daten zur AstraZeneca-Wirksamkeit bei über 65-Jährigen. Es werden außerdem weiterer Studienpublikationen in medizinischen Fachblättern in Kürze erwartet.

Für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca gibt es nun vermehrt Daten zur Wirksamkeit bei über 65-Jährigen. Die Stadt Wien hat diese Woche einen breiteren Einsatz in dieser Altersgruppe gestartet. Das Nationale Impfgremium wollte dagegen die finalen "Peer-Review"-Studienpublikationen in Fachblättern abwarten. AstraZeneca habe sich selbst "der Wissenschaft verschrieben", betonte Karin Storzer, Head of Communication von AstraZeneca Österreich, gegenüber der APA.