Im Sommer steigt die Unfallgefahr: Meiste Unfälle geschehen im Juli

Der Sommer ist da - und die Unfälle auf Österreichs Straßen häufen sich. Der ARBÖ hat sich die Gründe für diesen negativen Trend näher angesehen.

Unfälle: Monats-Statistiken im Vergleich

Der Juni und der September reihen sich mit 3.263 beziehungsweise 3.813 gleich dahinter ein. Auch die Zahl der Verletzten und Getöteten ist in der warmen Jahreszeit höher als beispielsweise in den Wintermonaten. So wurden im Juli des Vorjahrs 5.074 Menschen im Straßenverkehr verletzt und 33 getötet - im Vergleich dazu steht der Jänner 2020 mit 17 verstorbenen Unfallopfern an letzter Stelle.