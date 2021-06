Zahl der Verkehrstoten in Österreich im ersten Halbjahr zurückgegangen

Im ersten Halbjahr ist die Zahl der Verkehrstoten in Österreich erneut zurückgegangen. Bisher kamen 141 Menschen im Straßenverkehr 2021 ums Leben.

Die Verkehrstoten in Österreich sind im ersten Halbjahr (bis 27. Juni) zum zweiten Mal in Folge gesunken. Nachdem die Zahl laut Innenministerium 2020 von 191 (2019) auf 144 gesunken ist, ging sie 2021 abermals auf 141 zurück. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) möchte mit einer am Montag veröffentlichten "Verkehrssicherheitsstrategie" die Zahl bis 2030 noch einmal halbieren.