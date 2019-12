Illegale Feuerwerkskörper in Wiener Geschäft verkauft

Die Wiener Polizei konnte in einem Geschäftslokal in Wien-Hernals rund 50 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper sicherstellen.

Zuvor waren mehrere etwa elf- bis zwölfjährige Kinder von der Polizei angehalten worden, die teils verbotene Feuerwerkskörper bei sich hatten und angaben, diese in dem Geschäft in der Kalvarienberggasse in Wien-Hernals erworben zu haben.