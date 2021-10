Igel im Herbst in Not: Tödliche Gefahr durch Raser und Gartengeräte

Trauriges Thema: Mit dem Herbst geraten zahlreiche Igelkinder in Not, weil ihre Mütter verunglücken. Raserei auf Landstraßen und Gartengeräte wie Mähroboter können Igeln rasch zum Verhängnis werden.

Wenn Igel schon als Säuglinge die Mutter verlieren

Nicht selten verwaisen die Igel dadurch im Säuglingsalter, wie Mecki und Micki, die in Lochen (OÖ) gefunden und zum nahen Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht wurden. Aber selbst wenn sie - wie im Oktober oft - rund 200 bis 300 Gramm wiegen, haben sie keine Chance, den Winter zu überleben. Bis tief in den November werden der Pfotenhilfe Igelwaisen gebracht, die dann oft schon 400 - 500 Gramm haben, doch auch das sei dann noch zu wenig, so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.