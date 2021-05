Mähroboter als tödliche Gefahr für Igel & Co.

Die vermehrt in heimischen Gärten verwendeten Mähroboter werden laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten zunehmend zur Gefahr für Wildtiere. Besonders häufig seien Igel betroffen.

Verwiesen wurde seitens der Organisation am Freitag auf den Fall eines Igels, der in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndof) von einem solchen Gerät erfasst worden war. In der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) (ebenfalls Bezirk Gänserndorf) war keine Hilfe mehr möglich.