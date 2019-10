"Ich war noch niemals in New York": Premiere im Wiener Gasometer

Am Dienstag fand die Premiere von "Ich war noch niemals in New York" im Gasometer in Wien statt. Neben zahlreichen Gästen waren unter anderem Uwe Ochsenknecht, Heike Makatsch, Michael Ostrowski und Mat Schuh anwesend.

Dienstagabend fand die Kino-Premiere von "Ich war noch niemals in New York" im Wiener Gasometer statt. Das Hollywood Megaplex Gasometer verwandelte sich dafür extra in ein Kreuzfahrschiff, um die Premierengäste mit auf die Schiffsfahrt zu nehmen.

Premiere in Wien: Diese Gäste waren am Blue Carpet

Am Blue Carpet waren jedoch nicht nur zahlreiche Gäste unterwegs, sondern auch die Hauptdarsteller Heike Makatsch, Uwe Ochsenknecht, Michael Ostrowski, Pasquale Aleardi und Mat Schuh. Außerdem waren Regisseur Philipp Stölzl, Drehbuchautor Alexander Dydyna, Kameramann Thomas Kiennast sowie die Produzenten Regina Ziegler (Ziegler Film), Sebastian Werninger, Nico Hofmann (UFA FICTION) und Christoph Müller (Mythos Film), die Koproduzenten Klaus Graf (Graf Film), Freddy Burger und Universal Pictures General Manager Paul Steinschulte unter den Anwesenden.

Regisseur Philipp Stölzl: Fokus auf Personen und Emotionen

Regisseur Philipp Stölzl hat zirka drei Jahre an dem Projekt gearbeitet. Beim Musical wurde mit anderen Rhythmen gearbeitet und "es war gar nicht so einfach, die Kraft von einer Lifeband zu erreichen", so Stölzl. Wichtig war, dass der Fokus auf die Figuren und die Emotionen gelegt wurde. Sein persönliches Lieblingslied im Film ist "Immer wieder geht die Sonne auf". "Auch wenn ich es zum hundertsten Mal höre, erfüllt es mich mit Freude". Er selbst war bereits in New York, auch für die Dreharbeiten. Nach wie vor ist er immer wieder gerne dort.

"Ich war noch niemals in New York": Filmstart in Österreich

Auch Promis waren unter den Gästen. Unter anderem ließen sich Marika Lichter, Chris Lohner, Konstanze Breitebner, Claudia Stöckl, Gabriela Benesch und Robert Steiner die Premiere nicht entgehen.

Ab 17. Oktober ist der Film in den österreichischen Kinos zu sehen.