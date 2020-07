Ibiza-U-Ausschuss: "Oasch-Sager" von Abgeordneter Krisper ging gegen "alle"

Das umstrittene Unmuts-Zitat der NEOS-Abgeordneten Stephanie Krisper im Ibiza-U-Ausschuss vergangene Woche rund ums "Am-Oasch-Gehen" dürfte tatsächlich nicht in Richtung der Verfahrensrichterin gegangen sein.

Stenographen geben Krisper-Zitat gegen "alle" wieder

"Geh'n mir am Oasch, alle" ist auf dem Tonband aus der Sitzung zu hören. Das Zitat wird in dieser Form in einem Email-Verkehr zwischen den NEOS und den zuständigen Parlamentsstenographen bestätigt, der auch der APA vorliegt.