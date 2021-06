Ibiza-U-Ausschuss neigt sich dem Ende: Zadic und Kurz geladen

Der Ibiza-U-Ausschuss startet heute in seine letzte reguläre Woche. Einzige Auskunftsperson wird dabei Justizministerin Alma Zadic sein, am Donnerstag stellt sich Kanzler Sebastian Kurz erneut den Fragen.

Justizministerin Alma Zadic soll am Mittwoch unter anderem zu Streitigkeiten unter Ermittlern in der Ibiza-Affäre befragt werden.

Tags darauf wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein weiteres Mal befragt. Ganz Schluss ist dann nicht, am 15. Juli ist noch einmal ein Ersatztag geplant.

Strache musste nach Bootsunglück Termin absagen

Auch der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist gegen Ende von Zeugenschwund geprägt. Prominenteste Absage: Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hätte eigentlich am Donnerstag - nach Kurz - befragt werden sollen. Er hat sich nun wegen eines Bootsunglücks vor wenigen Tagen in Kroatien, in das er involviert war, entschuldigen lassen.