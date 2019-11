Ibiza-Aufklärer der Süddeutschen lehren an der Universität Wien

Auf zwei ganz besondere Lehrende dürfen sich Wiener Publizistik-Studenten in Kürze freuen: die Aufdeckungsjournalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, die wesentlich an der Enthüllung der Ibiza-Affäre beteiligt waren.

Obermayer und Obermaier übernehmen die Theodor Herzl-Dozentur für Poetik des Journalismus 2019 am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien.

Journalisten der "Süddeutschen" lehren in Wien

Bekannt wurden die Aufdeckungsjournalisten der Süddeutschen Zeitung in Österreich besonders für ihre Recherchen, die die letzte österreichische Bundesregierung zu Fall brachten.

Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, preisgekrönte Investigativjournalisten der Süddeutschen Zeitung, werden zum Thema "Enthüllungsjournalismus - was steckt dahinter?" sprechen.

Themen der Vorlesungen von Obermayer und Obermaier

Dabei werden sie in drei aufeinanderfolgenden Vorlesungen (02.12., 09.12. und 16.12.) die folgenden Themen behandeln: * Geleakt oder gelenkt - Wie man mit anonymen Whistleblowern, überbordenden Leaks und interessengeleiteten Informanten umgeht * Gemeinsam stark - Chancen und Grenzen kollaborativer Recherchen * Im Visier - Legale und illegale Angriffe auf investigative Recherchen, und wie man sich davor schützt

Theodor Herzl-Dozentur an renommierte Journalisten

"Wir freuen uns ganz besonders, dass mit Bastian Obermayer und Frederik Obermaier zwei der derzeit renommiertesten investigativen Journalisten im Rahmen der Theodor Herzl-Dozentur über ihre Arbeit sprechen, " so Folker Hanusch, Journalismus-Professor und diesjähriger Leiter der Theodor Herzl-Dozentur. Hanusch betont die Rolle von professionellem Journalismus, der gerade im investigativen Bereich genaueste Recherche zu den kursierenden Informationen verlangt, die wie zum Beispiel bei den Panama und Paradise Papers die Zusammenarbeit mehrerer Redaktionen erfordert hat. Hanusch weiter: "In Zeiten, in denen Politik und Wirtschaft immer mehr versuchen, Journalismus zu umgehen, zeigen Obermayer und Obermaier wie wichtig es ist, dass Journalismus die Mächtigen kontrolliert und hinterfragt."