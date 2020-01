Hundewelpe in Wiener Park gefunden und der Polizei übergeben

Wie die Wiener Polizei berichtet, wurde am Samstagnachmittag im Arthaberpark in Wien-Favoriten ein Hundewelpe aufgefunden. Vom Halter des kleinen Chihuahuas fehlt jede Spur.

Eine Passantin hat am Samstagnachmittag im Arthaberpark in Wien-Favoriten einen jungen Chihuahua gefunden und kurz nach 17:15 Uhr in der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse abgegeben.