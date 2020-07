"Hundertwasser - Schiele": Ausstellung im Leopold Museum verlängert

Die aktuelle Sonnderausstellung "Hundertwasser - Schiele. Imagine Tomorrow" im Leopold Museum wird verlängert. Sie wird noch bis 10. Jänner 2021 zu sehen sein.

Ausstellung war nur bis 31. August geplant

Laut Direktor Hans-Peter Wipplinger habe man sich nun mit den Leihgebern auf eine Verlängerung einigen können. "Nun haben die BesucherInnen noch fast ein halbes Jahr die Möglichkeit, in dieser Präsentation der Verwandtschaft zweier Künstler nachzuspüren, die einander nie persönlich kennenlernen konnten und die doch so viel verbindet", so Wipplinger in einer Aussendung am Freitag. Ursprünglich hätte die Ausstellung bis zum 31. August laufen sollen.