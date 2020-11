Homeschooling: Hier finden Sie schnelle Hilfe für schwierige Situationen

Der zweite Lockdown und der damit einhergehende Umstieg auf Homeschooling stellt aktuell für viele Familien eine große Herausforderung dar. Der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) hat ein Empfehlungsblatt entwickelt und steht auch mit einer Hotline für Hilfe zur Verfügung.

Eltern stehen erneut vor der Aufgabe, ihre Kinder beim Lernen zu Hause zu unterstützen und bestmögliche Rahmenbedingen dafür zu schaffen. Das BÖP-Infoblatt mit Empfehlungen soll Eltern dabei unterstützen, Rahmenbedingungen und ein Setting zu schaffen, in welchem produktives Lernen möglich und auch mit schwierigen Situationen gut umzugehen ist.

Bei akuten Überlastungen steht die BÖP-Helpline von Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr unter Tel. 01/504 8000 oder per Mail kostenlos und anonym für Entlastungsgespräche zur Verfügung. Klinische PsychologInnen und GesundheitspsychologInnen in Ihrer Nähe finden Sie in der Suchmaschine psychnet.at.