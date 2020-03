Home Office wegen Coronavirus: Tipps für Sicherheit und Umgang mit Kindern

Regeln und "eine gewisse Gelassenheit" sind unerlässlich, wenn man neben seinem Kind Coronavirus-bedingt derzeit im Home Office arbeiten muss. Auch in Sachen Sicherheit gibt es einiges zu beachten.

Home Office mit Kind braucht Regeln

Kindern die Tätigkeit erklären

Man könne dem Kind erklären, dass man sich nun für eine bestimmte Zeit voll konzentrieren muss und das Kind sich in dieser Zeit still selbst beschäftigten soll - die Eltern können mit dem Kind besprechen, was das genau sein könnte. Für die Zeit danach bekommt dann dafür das Kind die volle Aufmerksamkeit von Mutter oder Vater. "Wichtig ist, dass die Eltern das dann auch einhalten und nicht daneben ständig auf ihr Handy schauen."

Klare Struktur hilft Kindern in Coronavirus-Ausnahmesituation

Coronavirus-Krise: Tipps für sicheres Homeoffice

Firmengeräte haben Vor- und Nachteile

Die Verbindung mit dem privaten WLAN sei kein Problem. "Wenn das Gerät vom Unternehmen her gut konfiguriert ist, stellt es automatisch in einem fremden Netzwerk eine verschlüsselte Verbindung her, sodass das sicher ist", so der Experte. In Unternehmen, wo die Leute viel unterwegs sind, sei das üblicherweise so konfiguriert. Problematisch sei es, wenn man einen Stand-PC im Büro abbaut, der nie dafür gedacht war, außerhalb betrieben zu werden, und dann von zu Hause aus benutzt. So etwas müsste man mit der IT-Abteilung abstimmen.