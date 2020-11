Hohe Akzeptanz für MNS-Pflicht in den Öffis

Laut einer Umfrage hat der verpflichtende Mund-Nasen-Schutz in Bus, Bim und U-Bahn mit 83 Prozent Zustimmung einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Viele wünschen sich zudem strengere Kontrollen.

Umfrage zeigt: Mund-Nasen-Schutz in Öffis hat hohe Zustimmung

Der verpflichtende Mund-Nasen-Schutz in Bus, Bim und Co. hat mit 83 Prozent Zustimmung einen großen Rückhalt in der Bevölkerung.