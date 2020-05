"Höchstpersönliche Entscheidung": Kurz zu Rücktrittsgerüchten rund um Lunacek

Am Donnerstag äußerte sich Bundeskanzler Kurz nur sehr knapp zu den Rücktrittsgerüchten rund um Kulturstaatssekretärin Lunacek. Es sei eine "höchstpersönliche Entscheidung".

"Entscheidungen wie diese sind höchstpersönliche Entscheidungen", war alles, was Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Donnerstag in der "ZiB2" zu Rücktrittsgerüchten rund um Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) sagen wollte. "Die Staatssekretärin hatte keine einfache Zeit in den letzten Wochen", meinte er noch unter Hinweis auf die in der Corona-Pandemie besonders anspannte Situation der Kultur.