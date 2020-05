Kritik reißt nicht ab: Anschober gibt Lunacek Rückendeckung

In den vergangenen Tagen hagelte es Kritik an Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek. Nun bekam sie Rückendeckung von Gesundheitsminister Anschober.

Die Kritik an Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) reißt nicht ab. Nachdem in den vergangenen Tagen vor allem von den Kulturschaffenden das Krisenmanagement bemängelt wurde, kommt nun auch Kritik aus der Opposition, die NEOS forderten am Mittwoch einen Rücktritt Lunaceks. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gab seiner Parteikollegin am Donnerstag Rückendeckung.