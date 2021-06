Hitze-Debatte flammt wieder auf: Auch Stadt Wien möchte Fiakern ab 30 Grad freigeben

In der Bundeshauptstadt gilt für Fiaker ein Hitzefahrverbot ab 35 Grad Celsius. Tierschützern geht dies nicht weit genug, und auch die Stadt Wien äußert sich nun dafür, hier noch nachzuschärfen.

Arbeitende Pferde bei über 30 Grad "nicht mehr zeitgemäß"

Wie das Büro von Tierschutz-Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) mitteilte, hat man in der Causa bereits den zuständigen Minister Wolfgang Mückstein (Grüne) brieflich kontaktiert. Die Verwendung von Tieren zu Arbeitszwecken bei Temperaturen jenseits der 30 Grad werde von vielen Menschen inzwischen hinterfragt "und als nicht mehr zeitgemäß erachtet", heißt es in dem Schreiben.

Mückstein soll Fiaker-Fahrverbot ab 30 Grad erwirken

Der Schutz der Tiere an sich sei in der bundesweiten Tierhalteverordnung geregelt. Hier sei für das Gespannfahren aber keine Temperaturgrenze vorgesehen. "Die vollziehenden Länder können in diesem Bereich eigenmächtig keine Regelung treffen", wurde betont. Mückstein wurde ersucht, ein Fahrverbot für Pferdegespanne ab 30 Grand in die Regelung aufzunehmen.