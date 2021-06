Fiakerpferde: Wiener Grüne fordern erneut hitzefrei ab 30 Grad

Angesichts der derzeitigen Hitzewille haben die Wiener Grünen am Montag erneut ihre Forderung bekräftigt, dass Wiener Fiakerpferde künftig ab 30 Grad Celsius hitzefrei bekommen sollten.

"Ich hoffe, dass Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky die Notwendigkeit erkennt, gemeinsam für mehr Tierschutz in Wien zu sorgen und den Antrag unterstützt", sagte Jennifer Kickert, Tierschutzsprecherin der Grünen Wien, am Montag in einer Aussendung.