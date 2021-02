Hilfen: 7.000 Anträge auf Ausfallsbonus am ersten Tag

Seit Dienstag gingen bei der Finanzverwaltung über 7.000 Anträge auf den Ausfallsbonus ein. Dieser hilft Betrieben, die während der Krise schließen mussten.

Der Ausfallsbonus für Unternehmen, die unter Betriebsschließungen in der Coronakrise leiden, ist in den ersten 24 Stunden 7.000 Mal beantragt werden. Das hat Finanzminister Gernot Blümel bei einer Pressekonferenz am Donnerstag gesagt. Gemeinsam mit der neuen Sektionschefin Angelika Schätz lobte Blümel dabei die Effizienz der Finanzverwaltung: "Ohne die Finanzverwaltung gäb's auch keine Krisenbekämpfung." Alleine über Finanzonline arbeite man täglich bis zu 120.000 Anträge ab.