Hier regieren FPÖ und Grüne

Gastkommentar von Johannes Huber. Die beiden Parteien haben wenig bis nichts mitzureden. Gegen ihren Willen und zu ihrem Schaden bestimmen sie jedoch Bundes- und Wiener Stadtpolitik.

Werner Kogler und all den anderen Grünen ist es kein Trost: Sie haben es geschafft, Sozialdemokraten und Neos die Show zu stehlen. Da wird erstmals und noch dazu in der Millionenstadt Wien eine rot-pinke Koalition gebildet und ganz Österreich beschäftigt sich eher mit den Grünen: Wie sie Wahlsiegerin Birgit Hebein hinausgemobbt haben und es sich Altfunktionäre wie David Ellensohn gerichtet haben.

Die größte Kritik, die Kogler und Co. daran üben können, ist, dass es nicht sehr konkret sei. Vor solchen Aussagen sollten sie sich jedoch hüten: Auch die Passagen zur Ökologisierung des Steuersystems, die sie vor knapp einem Jahr auf Bundesebene ins Regierungsprogramm gebracht haben, sind vage; sie sind weder besser noch verbindlicher. Und überhaupt: In Wien haben sie sich unter Hebein auf „Pop-up“-Projekte beschränkt; das war quasi nur Klimaschutz auf Zeit.

Womit wir zu einem vergleichbaren Phänomen übergehen können, das es in der Bundespolitik gibt: Sie wird in Wirklichkeit von der FPÖ bestimmt, obwohl sich die Partei in Opposition befindet und mit Norbert Hofer und Herbert Kickl eine unendliche Krise hat: Die türkise ÖVP ist mit Sebastian Kurz nichts anderes als eine bessere Kopie der FPÖ. Kurz hat 2017 erkannt, dass er die Schwarzen nur dann retten kann, wenn er sie umfärbt und macht, was Heinz-Christian Strache bisher gefordert hat: Stopp mit der Aufnahme von Flüchtlingen, Schluss mit „politischem Islam“ etc.