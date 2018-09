Heute LIVE: Rapid Wien gegen Spartak Moskau - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid Wien empfängt am heutigen Europa League-Abend Spartak Moskau in Wien. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie im TV, im Internet via Live-Stream oder im Ticker verfolgen könnt.

Spartak Moskau startet am Donnerstag (18.55 Uhr) im Wiener Allianz Stadion mit ganz anderen Zielen als Rapid in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League. Der russische Rekordmeister will nach verpasster Champions-League-Qualifikation auf der zweithöchsten europäischen Bühne hoch hinaus. “Unser Ziel ist es, das Viertelfinale zu erreichen”, gab Geschäftsführer Sergej Rodionow die Marschroute vor.