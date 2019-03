Heumarkt-Projekt in Wien: Grundstücksdeal soll durchleuchtet werden

Das Heumarkt-Projekt sorgt bereits seit längerem für Diskussionen. Die Liste JETZT möchte nun den Verkauf des Grundstücks im Jahr 2008 genauer unter die Lupe nehmen. Vor allem die Rolle der ÖVP wird hierbei kritisiert.

Das Turmprojekt am Heumarkt-Areal in Wien sorgt ob der damit einhergehenden Gefahr für das Welterbe-Prädikat des historischen Stadtzentrums seit Jahren für Debatten. Nun pocht die Liste JETZT darauf, auch den 2008 erfolgten Verkauf des Grundstücks noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Kultursprecher Wolfgang Zinggl kritisierte dabei am Freitag die Rolle der ÖVP.