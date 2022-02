Herz-OP für Kind: Eltern verlangen Blut von Ungeimpften

Derzeit befasst sich ein Gericht in der norditalienischen Stadt Bologna mit einem Fall von Impfgegnern. Die Eltern verlangen für die Herz-Operation ihres Sohnes Blutkonserven von Ungeimpften.

in Gericht in der norditalienischen Stadt Bologna hat am Dienstag einen Antrag der Eltern eines Kindes aus Modena abgelehnt, das einer Herzoperation unterzogen werden muss. Die Eltern verlangten vom Krankenhaus in Bologna, dass ihr Sohn keine Infusion mit Blut von gegen das Coronavirus Geimpften bekommen soll. Das Gericht lehnte dies ab und urteilte, dass das vom Spital gelieferte Blut, unabhängig von seiner Herkunft, sicher sei.