Heroin-Verkaufszahlen zu niedrig: Männer wegen schwerer Erpressung vor Gericht

Am Freitag mussten sich zwei Männer in Wien wegen schwerer Erpressung vor Gericht verantworten. Sie sollen einen Mann unter Druck gesetzt haben, weil seine Heroin-Verkaufszahlen für die beiden nicht hoch genug waren. Die Verhandlung wurde vertagt.

Weil er für eine serbische Drogen-Bande in Wien zu wenig Heroin an den Mann brachte, wurde ein Straßenverkäufer gehörig unter Druck gesetzt. Ein 39-Jähriger passte ihn im September 2020 in Wien-Leopoldstadt ab, dirigierte ihn in eine Wohnung und baute dort mit Hilfe eines 31 Jahre alten Komplizen ein Bedrohungsszenario auf, welches das Opfer zur Zahlung von 10.000 Euro bewegen sollte. Das Duo hatte sich am Freitag am Landesgericht wegen schwerer Erpressung zu verantworten.