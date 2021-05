Drogenlabor in Weinkeller: Polizei sucht Wiener Drogenkoch

Breaking Bad in Walterskichen: In der kleinen Gemeinde in Niederösterreich sollen drei Wiener ein Drogenlabor im großen Stil aufgebaut haben. Der Hauptverdächtige, Chemiker Nicolas R., wird polizeilich gesucht.

Am 31. März 2021 führte die Polizei Mistelbach nach Hinweisen aus der Bevölkerung in Walterskirchen, Bezirk Mistelbach, Erhebungen nach dem Suchtmittelgesetz durch. Bei einer Hausdurchsuchung in einem ursprünglichen Weinkeller, konnte ein offensichtlich illegales Drogenlabor festgestellt werden.

Wiener Chemiker stellte Drogen her

Im Zuge der Erhebungen wurden am 1. und 14. April 2021 zwei Beschuldigte in Wien wohnhafte Österreicher im Alter von 30 und 35 Jahren festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Ein weiterer Beschuldigter, der 29-jähriger Wiener Nicolas R. ist derzeit noch flüchtig. Bei ihm handelt es sich um den Haupttäter und Chemiker der Tätergruppe. Gegen ihn besteht eine aufrechte Festnahmeanordnung.

Die drei Beschuldigten beschlossen Anfang des Jahres 2019 gemeinsam in Österreich Suchtmittel herzustellen, bei dem 29-jährigen Haupttäter handelt es sich um einen ausgebildeten Chemiker. Die Täter bestellten in China über das Internet verschiedene Chemikalien und Drogenausgangsstoffe in kleineren Mengen. Bis Juli 2020 wurden verschiedene Experimente und Versuche in einem kleineren Versuchslabor in einer Wohnung in Wien-Währing durchgeführt. Dabei versuchten die Beschuldigten, verschiedene Suchtmittel wie Meth, MDMA, synthetisches Cocain und Mephedron (4-MMC) herzustellen. Aufgrund der verfügbaren Chemikalien kamen sie zu dem Entschluss, dass die Herstellung von Mephedron am einfachsten wäre.

Mephedron nach Neuseeland verkauft

Das selbst hergestellte 4-MMC wurde von ihnen getestet und hatte einen Reinheitsgehalt von 99,3 Prozent. Gleichzeitig suchte die Tätergruppe Vertriebswege für den Verkauf des von ihnen hergestellten 4-MMC. Über verschiedene Chat-Räume im Darknet und Messenger-Dienste wurde Kontakt zu eventuellen Abnehmern in Neuseeland hergestellt und mit diesen Probelieferungen vereinbart.

Tätergruppe ging professionell vor

Im Juli 2020 wurde von der Tätergruppe ein aufgelassener Weinkeller in Walterskirchen, Bezirk Mistelbach, angekauft und in diesem das Labor in größerem Ausmaß eingerichtet. Die Laborgeräte bzw. technischen Geräte bestellten sie bei diversen Firmen in Deutschland und China. Größere Mengen an Chemikalien wurden online bei verschiedenen Firmen in China bestellt. Zur Verschleierung der Tathandlungen wurden als Zustelladressen in Österreich über Job-Portale Studenten angeworben. Diese übernahmen die Pakete und folgten sie der Tätergruppe aus. Ein Teil der Pakete war auch an leerstehende Wohnungen in Wien, an Fantasienamen adressiert.

Weiters organisierte die Tätergruppe den Schmuggel des 4-MMC nach Neuseeland. Zu diesem Zweck wurden Aludosen-Rohlinge, eine Dosen-Druckmaschine und eine Maschine zum Verschließen der Alu-Dosen angekauft. Sie beauftragten eine Online-Firma in der Ukraine mit dem Design des Dosendrucks.

Drogen in Getränkedosen geschmuggelt

Ab Dezember 2020 stellten die Beschuldigten im Labor im Weinkeller in Walterskirchen eine Gesamtmenge von ca. 4.000 bis 5.000 Gramm 4-MMC her. Davon schmuggelten sie in zwei Lieferungen eine Menge von ca. 3.000 Gramm 4-MMC zu den Abnehmern nach Neuseeland. Zum Schmuggeln wurde das pulverförmige 4-MMC mittels chemischer Prozesse verflüssigt und in die bedruckten Getränkedosen abgefüllt. Mittels Paketdiensten gingen die Getränkedosen dann weiter nach Neuseeland.

Bei den Durchsuchungen im Labor und in verschiedenen Wohnungen in Wien, konnte eine große Menge (500 bis 600 Kilogramm) diverser Chemikalien, Drogenausgansstoffe, Lösungsmittel zur Drogenherstellung, technisches Equipment udgl. sichergestellt werden.

Straßenverkaufspreis von rund 5 Millionen Euro möglich

Die sichergestellten Chemikalien und Drogenausgangsstoffe würden für die Herstellung von weiteren ca. 100 bis 110 Kilogramm 4-MMC ausreichen. Diese hätten von der Tätergruppe ebenfalls als Fertigprodukt oder als Vorläuferprodukt nach Neuseeland geschmuggelt werden sollen.

Die von der Tätergruppe bereits erzeugten Suchtmittel, sowie die geplante Erzeugung aus den sichergestellten Chemikalien hätten einen Straßenverkaufspreis von insgesamt ca. 4 bis 5 Millionen Euro ergeben.

Polizei Sucht nach Nicolas R.

Der 29-jährige Haupttäter Nicolas R. ist derzeit noch flüchtig. Um Veröffentlichung des angeschlossenen Lichtbildes wird ersucht. Eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg zur Veröffentlichung des Fotos des mutmaßlichen Täters Nicolas R. liegt vor.

Hinweise über den Aufenthaltsort des Flüchtigen werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Tel. 059 13330-3333, erbeten.