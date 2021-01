Die Wiener Polizie nahm in Hernals einen Heroin-Dealer fest

Heroin-Dealer in flagranti in Wien-Hernals erwischt

Am Donnerstabend kam es in Hernals zur Festnahme eines 41-jährigen Mannes, der in mehreren Wiener Bezirken über einen längeren Zeitraum hinweg Heroin verkauft haben soll.

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, konnten am Donnerstag gegen 18:15 Uhr nach umfangreichen Ermittlungen einen 41-jährigen Serben festnehmen. Der Mann steht im Verdacht, über ein längere Zeit Suchtmittel in Form von Heroin an Abnehmer im 13., 14., und 15., Bezirk verkauft zu haben.

Festnahme eines mutmaßlichen Heroin-Dealers in Hernals