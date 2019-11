Hernalser Hauptstraße in Wien wird saniert: Infos zur Baustelle

Ab 19. November finden in der Hernalser Hauptstraße Sanierungsarbeiten statt.

Am Dienstag, dem 19. November 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Hernalser Hauptstraße von Kainzgasse bis Güpferlingstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts im 17. Bezirk.