Der Mann wurde mit Hilfe der Polizei in ein Wiener Spital gebracht. ©APA

Hepatitis-Erkrankter biss Wiener Polizistin in den Unterarm

Die Wiener Berufsrettung forderte bei der Behandlung eines aggressiven Patienten Unterstützung der Polizei an. Im Spital biss der 21-Jährige, der positiv auf Hepatitis B und C getestet wurde, eine Polizistin in den Unterarm.

Am Dienstagabend wurden Beamte der Wiener Polizei von der Wiener Berufsrettung wegen eines Patienten, der sich nicht behandeln lassen wollte, angefordert.

Polizei unterstützte Wiener Berufsrettung

Der 21-jähriger Mann (Stgb: Russische Föderation), wehrte sich vehement gegen eine augenscheinlich notwendige Behandlung und konnte schließlich durch die Unterstützung der Polizeikräfte in ein Spital gebracht werden. Auch dort verhielt er sich äußerst aggressiv und biss eine Polizistin in den Unterarm.

Mann wurde positiv auf Hepatitis B und C getestet

Der Mann, der in weiterer Folge auf Hepatitis B und C positiv getestet wurde, bleibt bis zum Abschluss der medizinischen Versorgung im Spital. Gegen den Mann besteht ebenfalls eine Festnahmeanordnung wegen mehrerer gerichtlich strafbarer Handlungen, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte.