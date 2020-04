Heimischer Hotelbranche mangelt es an Krisenkommunikation

Die neuen Corona-Maßnahmen umfassen auch die Schließung der heimischen Hotellerie-Betriebe. Die meisten Hotels kommunizieren dies jedoch kaum bis gar nicht.

Die heimische Hotelbranche betreibt vielfach noch keinerlei Krisenkommunikation. Nur vereinzelt werde aktiv mit den (potenziellen) Urlaubern passend zur aktuellen Situation betreffend Coronavirus-Epidemie kommuniziert. Die allermeisten Webseiten vermittelten den Eindruck von "business as usual", stellte die Beratungsfirma Ennemoser Consulting am Mittwoch fest.

Hotels kommunizieren derzeit noch zu wenig über Corona-Krise

Die Angebote sind den Angaben zufolge nach wie vor buchbar, obwohl die Hotels behördlich geschlossen sind. Das Consultingunternehmen habe stichprobenartig die Websites einiger Hotels und Tourismusverbände mit Schwerpunkt auf die aktuellen Corona-Hotspots in Österreich durchgeschaut. Das Ergebnis sei "ernüchternd". "Was auf der Ebene von Behörden oder Konzernen eine Selbstverständlichkeit ist, fehlt weitgehend bei den Klein- und Mittelbetriebe: ein Plan für Krisenkommunikation", so das Fazit.

Hotels sollen Situation mit Gästen und Mitarbeitern kommunizieren

"Jeder einzelne Unternehmer muss Krisenmanager sein." Krisenkommunikation sei nicht alleine eine Pflicht der Politiker. Die Hotels sollten in den kommenden Wochen und Monaten Präsenz zeigen, also weder in einer Schockstarre verharren, noch den Kopf in den Sand stecken. Die Kommunikation mit Gästen und Mitarbeitern müsse frühzeitig, sachlich, klar und kontinuierlich erfolgen. Die klein- und mittelständische Hotellerie solle jetzt die Zeit nützen, um ihre Zielgruppen für die Phase nach der Krise an den Normalfall zu erinnern und pro-aktive Kommunikation betreiben, so der dringende Rat.