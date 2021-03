Heimische Wirtschaft laut AK schon vor Krise im Abschwung

Die Arbeiterkammer (AK) OÖ hat in ihrem Wertschöpfungsbarometer für 2019 ein deutliches Indiz gesehen, dass sich die österreichische Wirtschaft schon vor der Coronakrise im Abschwung befand.

Darüber hinaus kritisierte sie die Gewinnausschüttungen bei gleichzeitiger Kurzarbeit in 126 von 800 untersuchten Unternehmen in Oberösterreich und forderte eine Begrenzung der zulässigen Gewinnausschüttung, wenn gleichzeitig öffentliche Förderungen in Anspruch genommen werden.

Indiz für Abschwung schon im Jahr 2019

Der Überschuss der ordentlichen Wertschöpfung (Produktivität) pro Mitarbeiter über die Pro-Kopf-Personalaufwendungen ging von 38.117 Euro 2017 auf 34.783 Euro im Jahr 2019 - dem letzten vor der Krise - zurück, hieß es in der Unterlage zur Pressekonferenz am Mittwoch. Darin sah man einen Beleg für die Abschwungtendenzen. Zuvor gab es im 10-Jahresvergleich von 2013 (32.254 Euro Überschuss) bis 2017 eine kontinuierliche Steigerung.

Kritik an Gewinnausschüttungen bei Kurzarbeit

Eine Sonderauswertung für Oberösterreich ergab, dass 126 Mittel- und Großbetriebe 2020 trotz Kurzarbeit Gewinnausschüttungen in Höhe von mehr als 630 Mio. Euro beschlossen hatten. Das entspreche 44,4 Prozent der Gewinnausschüttungen aller 800 untersuchten Betriebe und mache eine schiefe Optik, so die AK. In der Auswertung untersuchte die Interessenvertretung, ob Unternehmen (ohne Banken, Versicherungen und NPO) nach Beginn des ersten Corona-Lockdowns am 16. März 2020 einen Gewinnausschüttungsbeschluss betreffend den Vorjahresgewinn gefasst und gleichzeitig Kurzarbeit beantragt haben.