HC Strache im VIENNA.at-Interview: "Ich glaube, dass am Wahltag eine Überraschung gelingen kann"

Der frühere FPÖ-Chef, Heinz-Christian Strache, tritt bei der Wien-Wahl am 11. Oktober 2020 als Spitzenkandidat seiner neu gegründeten Liste Team HC Strache an. Im Vorfeld bat VIENNA.at den Politiker zum Wahl-Talk.

Strache rechnet mit Einzug in Wiener Gemeinderat

HC Strache geht mit einem guten Gefühl in die Wien-Wahl und rechnet fix mit dem Einzug in den Wiener Gemeinderat: "Ich glaube, dass am Wahltag eine ordentliche Überraschung gelingen kann". Bei den Umfragen werden dem Team HC Strache zwischen 4 und 6 Prozent prognostiziert, der Spitzenkandidat kann sich aber auch ein höheres Ergebnis vorstellen.