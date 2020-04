Haustiere rechtzeitig wieder auf gewohnte Routine vorbereiten

Derzeit müssen nicht nur Menschen, sondern auch ihre Haustiere mit zahlreichen Veränderungen zurechtkommen. Auch auf die "neue Normalität" müssen Hund und Katze vorbereitet werden.

Derzeit verbringen die Menschen in vielen Ländern deutlich mehr Zeit zuhause, was vor allem den tierischen Familienmitgliedern zugutekommt. Während Haustiere in der momentanen Corona-Krise eine emotionale Stütze und Gesellschaft in der Isolation bieten können, profitieren auch sie von der vermehrten Aufmerksamkeit und Anwesenheit ihrer Halter. Doch es gibt auch ein Leben nach den Ausgangsbeschränkungen.