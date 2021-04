Haustier-Boom: So viel kosten Haustiere insgesamt

Der Hausierhandel erlebte während der Corona-Pandemie einen Boom. Die wirklichen Kosten können sich jedoch erst nach Jahren zeigen - es kommt dabei auch auf die Lebenserwartung des Haustieres an.

Die Anschaffung sollte also wohlüberlegt sein. Die Entscheidung für ein Haustier sollte für das gesamte Tier-Leben, nicht nur für den Lockdown getroffen werden. Die Heimwerker.de-Redaktion hat recherchiert, welche monetären Anforderungen Haustiere in etwa an ihre neuen Besitzer stellen, damit diese eine informierte Entscheidung treffen können!

Schildkröte ist teuerstes Haustier – aufs Leben gerechnet

In der Auswertung der Kosten über die gesamte Lebenszeit eines Haustiers kommt die gemütliche Schildkröte tatsächlich auf den ersten Platz! Der Grund: Die Tiere werden extrem alt, sind also wirklich eine Anschaffung fürs Leben. Mit einer Altersspanne von bis zu 120 Jahren bei manchen Arten kann das Tier so buchstäblich über Generationen in der Familie verbleiben.