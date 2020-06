In den Shops werden Atemmasken aller Art zu saftigen Preisen verkauft.

In den Shops werden Atemmasken aller Art zu saftigen Preisen verkauft. ©pixabay.com

Hausdurchsuchung in Pop-up-Maskengeschäfte in Wien

Wegen Betrugsverdachts wurden am Mittwoch zwei Pop-up-Masken-Stores in der Mariahilfer und Kärntner Straße in Wien von der Polizei durchsucht. "Diverse Gegenstände" wurden sichergestellt.

In den zwei Pop-up-Maskengeschäften "atemschutzmaske.at" in Wien hat die Polizei am Mittwochvormittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen durchgeführt. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Betrugsverdachts. "Aktuell werden diverse Gegenstände und Atemschutzmasken sichergestellt", bestätigte Polizeisprecher Patrick Maierhofer der APA.

Maskengeschäfte nicht ausreichend zertifiziert

Ein früherer Handyshopbetreiber hat in der Coronakrise gleich zwei Atemschutzmasken-Geschäfte in der Mariahilfer sowie der Kärntner Straße aufgesperrt. Er verkaufte unter anderem als hochwertig deklarierte FFP3-Masken. Diese dürften jedoch nicht ausreichend zertifiziert sein. Außerdem soll es gewerberechtliche Probleme geben.

Binnen kürzester Zeit hatte der Betreiber die beiden Stores geöffnet, auch über einen Online-Shop werden die Masken und Hygieneartikel vertrieben. Auch staatliche Stellen bestellten beim Händler.