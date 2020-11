Haus des Meeres vor schwieriger finanzieller Situation

Das Haus das Meeres steht nach den Umbauarbeiten und der erneuten Schließung vor einer schwierigen finanziellen Situation. Es wird um Spenden gebeten.

Diese würden herangezogen, um die von der Bundesregierung angekündigte Entschädigung zu erhalten. Allerdings sei in diesem Monat das Restaurant - das sich in der obersten Etage befindet - umgebaut worden. Da es sich um kein neues Lokal handle, könne man auch nicht wie in der aktuellen Regelung vorgesehen den Durchschnittsumsatz der vergangenen Monate heranziehen. "Wir versuchen, zu einer anderen Lösung zu kommen", übte sich Mitic in Zuversicht.