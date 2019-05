Hat Weber nach EU-Wahl 2019 Chancen auf die Kommissionsspitze?

Zwar die EVP so stark verloren wie keine andere Parteienfamilie, dennoch hat die Partei noch immer die meisten Sitze im Parlament. Nun steht die Frage im Zentrum, ob er trotz Verluste an die Kommissionsspitze gelangen könnte.

Nach der Europawahl ist vor dem Postengeschacher: Dabei ist die Sache für den CDU/CSU-Spitzenkandidaten Manfred Weber längst klar – er gehört an die Spitze der EU-Kommission. Seine christdemokratische EVP hat zwar so stark verloren wie keine andere Parteienfamilie. Andererseits hat sie immer noch die meisten Sitze im Parlament.

Der erste Härtetest für das Parlament steht schon in dieser Woche bei der Besetzung des EU-Kommissionschefpostens an. Offiziell haben die EU-Staats- und Regierungschefs hier das Vorschlagsrecht, das Parlament muss anschließend mehrheitlich zustimmen. Einige Parteien – allen voran Webers EVP – hatten aber klargemacht, dass nur einer der Spitzenkandidaten den Posten bekommen könne. Vor allem der französische Präsident Emmanuel Macron sträubt sich jedoch vehement dagegen.

Endgültig aus der Deckung wagte sich am Wahlabend auch die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Ob sie ihren Hut in den Ring werfe? “Es wäre merkwürdig, in Debatten mit Kandidaten teilzunehmen, die diesen Anspruch haben, wenn ich nicht sagen würde, dass ich dieselben Ambitionen habe – also ja.” So deutlich war sie bisher als Teil eines siebenköpfigen Spitzenteams der Liberalen nicht geworden. Und auch andere Kandidaten dürften in den Startlöchern stehen. Hinter den Kulissen steht etwa der Brexit-Chefverhandler für die EU, der Konservative Michel Barnier, bereit. Auch dem liberalen niederländischen Premier Mark Rutte werden Ambitionen nachgesagt.