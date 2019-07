Haselsteiner könnte sich Einstieg in den Frachtverkehr vorstellen.

Haselsteiner könnte sich Einstieg in den Frachtverkehr vorstellen. ©APA/EXPA/JOHANN GRODER

Haselsteiner liebäugelt mir Einstieg in Frachtverkehr per Bahn

Hans Peter Haselsteiner, Haupteigentümer der Westbahn, liebäugelt mit dem Einstieg in den Frachtverkehr per Bahn, wie er in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" verriet.

"Im Frachtbereich ist einiges im Gange. Deshalb überlege ich ernsthaft, meine Tätigkeit dahingehend auszuweiten", sagte Hans Peter Haselsteiner, Haupteigentümer des ÖBB-Konkurrenten Westbahn, zur "Kleine Zeitung". Der Güterverkehr auf der Schiene sei im Gegensatz zum Personenverkehr bereits liberalisiert, "da kannst du keine Zuschüsse mehr geben".

Mit Ex-ÖBB-Chef und Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) wolle er dabei aber nicht zusammenarbeiten. "Da habe ich andere, die das von der Pike auf gelernt haben".